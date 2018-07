Betrunkener beleidigt Polizisten

Nicht vernehmungsfähig



Weil ein 36-jähriger Niederländer am Mittwochmorgen stark betrunken war und mehrere Polizisten beschimpft hat, ist eine Verhandlung vor dem Erlanger Amtsgericht geplatzt.Der Mann erschien gegen 8.30 Uhr in der Polizeiwache in Erlangen , um nach dem Weg zum Amtsgericht zu fragen. Der Niederländer war für eine Gerichtsverhandlung um 9 Uhr vorgeladen. Aufgrund der sprachlichen Barrieren gestaltete sich eine Wegbeschreibung als schwierig, heißt es im Pressebericht der Polizei . Eine Polizeistreife sollte den Ortsunkundigen zum Gericht lotsen. Mit Verlassen der Polizeidienststelle beleidigte der 36-Jährige plötzlich grundlos die Polizisten. Die ausländischen Schimpfwörter waren unverkennbar. Ein Alkoholtest bescheinigte dem Holländer einen Wert von über 2,1 Promille.Nachdem die Polizei telefonisch das Amtsgericht Erlangen verständigt hatte, wurde vom Gericht die Vorführung des Mannes zu dessen Verhandlung angeordnet. Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung war der Mann jedoch nicht vernehmungsfähig. Der Richter ordnete daraufhin Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen an. Der Holländer wurde bis zu seinen nächsten Verhandlungstermin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auch hier hörten die Beleidigungen gegen den Polizeibeamten nicht auf - diese wurden permanent beschimpft. Der Ortsunkundige muss sich wegen Beamtenbeleidigung nun abermals strafrechtlich verantworten. Der Weg zum Gericht dürfte dem Mann nun allerdings bekannt sein.