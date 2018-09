Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ging bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt die Mitteilung über einen betrunkenen Mann ein, der in der Memmelsdorfer Straße auf Hilfe angewiesen sei. Als die Polizeibeamten den stark alkoholisierten Mann antrafen, reagierte dieser äußerst aggressiv und unkooperativ, als er nach seinen Ausweispapieren gefragt wurde. Des Weiteren beleidigte er einen der Beamten und betitelte ihn mit den übelsten Schimpfwörtern. Da er nicht zu beruhigen war und auch weiterhin nicht von Beschimpfungen abließ, musste der Mann schließlich in Gewahrsam genommen werden und durfte seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.