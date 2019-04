Betrunkener begeht auch noch Unfallflucht

Ein 38-jähriger Renault-Fahrer fuhr am Sonntag zwischen 16 und 16.30 Uhr unter Alkoholeinfluss. Hierbei beschädigte er die hintere Heckstoßstange eines Dacia und die Frontstoßstange seines Fahrzeugs, so dass ein Schaden von rund 800 Euro entstand. Zusätzlich entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Von Zeugen konnte der Mann gestellt werden. Der Atemalkoholtest am Abend ergab einen Promillewert von 1,32. Der 38-Jährige erhält erhält eine Anzeige wegen Alkohols im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.