Betrunkener baut zwei Unfälle

Mit 3,02 Promille Alkohol im Blut hat sich ein Mann am Mittwochnachmittag ans Steuer seines Autos gesetzt und ist an der Anschlussstelle Erlangen-Zentrum auf die A 73 gefahren. Die Kurve schaffte er nicht und so kollidierte er mit der Schutzplanke. Als er in Bruck abfuhr, war die Kurve wiederum enger als sein Fahrvermögen und er krachte erneut in die Schutzplanken. Auch dieses Mal kümmerte er sich nicht um den Schaden, sondern fuhr weiter. Eine Streife der Stadtpolizei stoppte ihn und übergab ihn der Verkehrspolizei, welche die Blutentnahme veranlasste. Einen Führerschein konnte der 48-Jährige nicht mehr verlieren, denn er hatte gar keinen. pol