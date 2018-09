Betrunkener Bargast schlägt zu

In der Nacht zum Sonntag kam es in einer Bar in der Weihertorstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Besuchern. Einer der auffälligen Besucher wurde im Verlauf schließlich immer aggressiver, beleidigte und bespuckte die Bedienung. Außerdem schlug der 33-Jährige dem Mitarbeiter der Bar mit der Faust in das Gesicht. Danach entfernte sich der Schläger zusammen mit einem Freund. Kurze Zeit später kehrte der aggressive und alkoholisierte Mann zurück zur Bar und versetzte dem bereits Geschädigten noch einen Kopfstoß. Hierbei erlitt das Opfer unter anderem einen Nasenbeinbruch.

In Polizeigewahrsam

Dem anschließend durch die Polizei erteilten Platzverweis wollte der Mann nicht nachkommen, so dass er in Polizeigewahrsam genommen wurde. Auf dem Weg in die Zelle beleidigte der mit über zwei Promille alkoholisierte Beschuldigte die Beamten mit zahlreichen Schimpfwörtern.

Den 33-jährigen Schweinfurter erwarten Strafanzeigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung der Beamten. pol