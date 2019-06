Betrunkener Autofahrer hat fast zwei Promille

Am Samstag gegen 22.05 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann aus Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt) mit seinem Auto in der Von-Brentano-Straße, als es offenbar mit einem anderen Autofahrer zu einem Streitgespräch kam. Dabei stellte der andere Autofahrer bei dem 54-Jährigen Alkoholgeruch fest und verständigte schließlich die Polizei. Der 54-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in die Polizeiinspektion Erlangen-Land gebracht. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.