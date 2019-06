Eine Zugbegleiterin teilte am Mittwoch gegen 15.40 Uhr mit, dass eine stark alkoholisierte Frau ohne gültigen Fahrschein mit dem Zug fahre. Aufgrund ihres Zustandes wurde die Frau in Gewahrsam genommen. Sie musste die Nacht in der Polizeiinspektion Lichtenfels verbringen. Ein am Abend durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Promillewert von 2,16. pol