Betrunkene zünden Mülleimer an

Passanten haben der Polizei in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr mitgeteilt, dass bei der Realschule Mülleimer brennen würden. Die Beamten trafen zwei angetrunkene junge Männer (21 und 22 Jahre) an, die die Zündeleien an der Bushaltestelle einräumten. Vier Mülleimer wurden beschädigt, der Schaden beträgt rund 400 Euro.