Betrunkene tritt Mann

Ein aus einer Vielzahl von Vorfällen bestens bekanntes Pärchen hatte sich am Dienstagnachmittag erneut zu einem Umtrunk in der Wohnung des Mannes im Forstweg getroffen, meldet die Polizei. Gegen 15 Uhr rief der Mann dann die Polizei um Hilfe. Seine stark betrunkene Freundin war auf ihn losgegangen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Frau mit drei Promille dem gut angetrunkenen Mann ins Gesicht getreten hatte und weitertobte. Nach Abwägung der Umstände erschien die Einweisung in eine Spezialklinik die einzige sinnvolle Maßnahme. red