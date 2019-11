Betrunkene Jugendliche randalieren

Randalierende Jugendliche am Sportplatz in Hammelburg meldete am Mittwochnachmittag ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Hammelburg. Die Jugendlichen beschädigten unter anderem ein Werbebanner. Der Schaden beträgt circa 50 Euro. Eine Streife der Polizeiinspektion Hammelburg konnte einen 13- und einen 15-jährigen Jugendlichen sowie einen 18-Jährigen antreffen, die unter dem Einfluss von Alkohol standen, was durch einen Alkoholtest bestätigt wurde, berichtete die Polizei. Ein weiterer Zeuge gab an, dass die Jugendlichen zuvor noch ein Fahrrad einer Frau beschädigten, welche jedoch nicht mehr vor Ort war. Die Geschädigte möchte sich bei der Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/ 9060 melden. Die zwei Jugendlichen wurden anschließend ihren Eltern übergeben. pol