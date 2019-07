Betrunkene holt selbst die Polizei

Eine 26-jährige Audi-Fahrerin meldete in der Nacht zum Freitag um 3.15 Uhr einen Parkrempler auf einem Parkplatz gegenüber eines Lokals. Beim Begutachten der beiden Fahrzeuge wurden keine Beschädigungen festgestellt, jedoch stieg den Beamten Alkoholgeruch in die Nasen. Dies bestätigte sich bei einem Test, der einen Promillewert von 1,9 ergab. Nachdem die Frau selbst auf den Parkplatz gefahren war, ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Führerschein sowie Autoschlüssel sichergestellt.