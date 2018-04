Betrunkene gröhlt sich in Ausnüchterungszelle

Eine stark alkoholisierte Frau gröhlte am Theater so laut, dass sie Nachtruhe der Anwohner störte. Da die 53-Jährige nicht aufhörte, nahm die Polizei sie zur Ausnüchterung in eine Haftzelle in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Auf die Frau kommt eine Anzeige wegen Ruhestörung zu. Außerdem muss sie für die Kosten der Übernachtung aufkommen. pol