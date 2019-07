Bei einem Streit mit ihrem Partner ist eine betrunkene 54-jährige Frau am Montagabend ausgerastet. Sie beschimpfte ihren 75 Jahre alten Partner und griff ihn schließlich auch noch an. Dann beschädigte sie noch mehrere Gegenstände in der Wohnung. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Gegen die renitente Frau werde nun wegen verschiedener

Delikte ermittelt, heißt es im Bericht der Polizei. pol