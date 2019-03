Betrunkene Frau beschimpft Autofahrer

Völlig grundlos beleidigte am Mittwoch um kurz vor 20 Uhr eine 43-jährige Coburgerin einen 28-Jährigen, der in der Alexandrinenstraße gerade dabei war, in sein Auto einzusteigen. Die Frau, die ein Fahrrad schiebend mit sich führte, trat schließlich noch gegen den Pkw des Mannes und warf ihr Fahrrad gegen dessen Auto. Nach ihrem Wutausbruch entledigte sich die Frau ihres Fahrrades und flüchtete. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte die Coburgerin im Zuge einer Fahndung im Stadtgebiet aufgreifen. Da sie aufgrund eines Alkoholpegels von 2,3 Promille nicht mehr Herr ihrer Sinne war, wurde sie zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. An dem Pkw war Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen die Coburgerin wegen Beleidigung, Nötigung im Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.