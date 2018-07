Betrunken vom Rad gestürzt

2,7 Promille Atemalkohol



In der Nacht vom Sonntag auf Montag stürzte ein 61-jähriger Kronacher ohne Fremdeinwirkung in der Bürgermeister-Mertel-Straße mit seinem Fahrrad. Glück hatte er, weil eine Streifenwagenbesatzung den Sturz bemerkte undihm zu Hilfe kommen konnte. Pech war allerdings, dass die Beamten eine Alkoholfahne bei ihm feststellten.Der Vortest ergab einen Atemalkoholwert von 2,7 Promille, weshalb der Fahrradfahrer noch eine Blutentnahme in der Frankenwaldklinik über sich ergehen lassen musste.