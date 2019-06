Betrunken unterwegs

Auch nach der Bergkirchweih hat die Erlanger Polizei ein Auge auf Alkoholkonsum von Kraftfahrern. Bei einer Kontrolle am Mittwochabend im Stadtnorden wurde bei einem 41-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ergebnis: 0,7 Promille. Der Mann musste seinen Pkw stehen lassen und sich einem gerichtsverwertbaren Testverfahren unterziehen. Neben Punkten in Flensburg und einem Bußgeld muss er mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen. Donnerstagnacht gegen 3.30 Uhr wurde ein 26-jähriger Radfahrer in der Innenstadt kontrolliert. Dabei schlug den Beamten eine Alkoholfahne entgegen. Ein Test ergab 1,7 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme. Den Erlanger erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. pol