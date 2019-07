Betrunken und ohne Führerschein

Diese Spritztour mit dem Auto wird ein junger Mann aus Ebern vermutlich so schnell nicht vergessen. Sie endete für ihn mit Ärger mit der Polizei und einer Anzeige wegen Alkohol im Verkehr und Fahrens ohne Führerschein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war der betrunkene 19-Jährige laut einem Bericht der Eberner Polizei mit seiner Mutter in Streit geraten. Obwohl die Mutter wohlweislich den Fahrzeugschlüssel versteckt hatte, gelang es dem Sohn, den Schlüssel zu finden und mit dem VW Polo zu einer Spritztour zu starten. Als er kurze Zeit später wieder zur Wohnung zurückkehrte, wurde er bereits von einer Streife der Eberner Polizei erwartet. Die Beamten überprüften ihn . Sein Atemalkoholwert lag bei 1,62 Promille, was eine Blutentnahme im Krankenhaus Ebern zur Folge hatte. Was erschwerend dazukommt: Einen Führerschein hat der junge Mann nicht.