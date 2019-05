Betrunken randaliert

In der Nacht auf Mittwoch weckte eine männliche unbekannte Person um 2.30 Uhr eine Frau. Hierbei schimpfte der Unbekannte laut, der offenbar betrunken war. Daraufhin zerschlug er die große Glasscheibe der festinstallierten Wetterstation am Eingang des Geschäfts in der Laurenzistraße. Der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter Tel. 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.