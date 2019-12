Betrunken mit dem Auto unterwegs

Am Freitagmittag ging wurde die Polizeiinspektion Lichtenfels darüber informiert, dass eine vermutlich betrunkene Kraftfahrerin in der Kronacher Straße unterwegs war. Diese konnte wenige Minuten später von den Beamten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein bei der 33-jährigen Frau durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Daher wurde im Anschluss im Klinikum Lichtenfels eine Blutentnahme durchführt und der Führerschein der jungen Frau sichergestellt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. pol