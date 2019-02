Betrunken in den Graben gerauscht

Im Graben gelandet ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 37-Jähriger mit einem Mercedes in Mönchröden. Der 37-Jährige hat gegen 23 Uhr offensichtlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam nach links von der Fahrbahn ab, anschließend landete er in einer Hecke. Nach dem Unfall ging er zu Fuß nach Hause, um kurze Zeit später mit Bekannten wieder zu kommen. Diese wollten gemeinsam mit ihm das Auto aus dem Graben ziehen. Die hinzukommenden Polizeibeamten stellten fest, dass sich der 37-Jährige unerlaubt das Auto eines Bekannten zu einer Spritztour geliehen hatte. Auf dieser Fahrt hat er dann den Unfall verursacht. Danach ist er zu Fuß zurück zu seinen Freunden gelaufen und bat diese um Hilfe bei der Bergung des Mercedes.

Schnell konnten die Beamten den Grund für den Verkehrsunfall feststellen. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 1,58 Promille, zudem besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis. Der 37-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und muss sich nun strafrechtlich verantworten.