Betrunken gegen die Hauswand

Am Samstag gegen 2 Uhr verlor eine 57-jähriger Bambergerin in einer Kurve der Schranne die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das gegen eine Hauswand prallte. Am Pkw entstand ein Schaden im Wert von 9000 Euro, an der Hauswand von etwa 1000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,14 Promille festgestellt, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. pol