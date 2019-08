Betrunken gegen das Brückengeländer

Ein 31-jähriger Radfahrer war am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf dem Radweg der B470 im Bereich des Pilatus Campus unterwegs. Als er sich nach hinten umdrehte, geriet er zu weit nach links, fuhr gegen ein Brückengeländer und stürzte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Mitglieder des Rettungsdienstes brachten ihn in das Klinikum Forchheim. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Radler einen Wert von 1,18 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weiterhin folgt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.