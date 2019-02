Betrunken gegen Baum

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer beobachteten am Montag gegen 20.30 Uhr, dass ein Autofahrer mit seinem BMW aus dem Zulassungsbereich Heidekreis im Bereich Rugendorf von der Bundesstraße 303 abgekommen und mit Heck gegen einen Baum gestoßen war. Der Fahrer befand sich noch an seinem Wagen und war unverletzt. Die Verkehrsteilnehmer verständigten die Polizei. Als die Streife der Stadtsteinacher Inspektion kurz darauf am Unfallort eintraf, war das Auto allerdings abgesperrt und der Fahrer verschwunden. Ermittlungen ergaben, dass der Besitzer des BMW im Bereich Stadtsteinach wohnt. Kurz darauf konnte der 38-jährige Mann auch zu Hause angetroffen werden. Er erklärte den Beamten auch, dass der BMW nur von ihm genutzt werde. Da die Beamten Alkoholgeruch feststellten, führten sie einen Alkotest durch. Dieser ergab den stolzen Wert von 2,46 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige seit kurzem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. pol