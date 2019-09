Betrunken gefahren - Lichtmast touchiert

Eine Streife der Polizeiinspektion Lichtenfels wurde am Sonntagabend zu einer Streitigkeit in die Weismainer Straße gerufen. Dort stellte sich heraus, dass die beiden Frauen zuvor in Lichtenfels auf dem Korbmarkt waren. Hier hatte die 21-Jährige den Opel der 20-Jährigen am Norma-Parkplatz gegen die Schutzeinrichtung einer Laterne gefahren, so dass ein kleiner Lackschaden am Auto entstand. Da die Beamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen hatten und sie äußerte, zuvor auf dem Korbmarkt zwei Bier getrunken zu haben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte das Ergebnis von 1,28 Promille, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels durchgeführt wurde. pol