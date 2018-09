Betrunken die Nachbarin belästigt

Ein 55-Jähriger klingelte in der Nacht zum Sonntag an der Wohnungstür seiner 39-jährigen Nachbarin. Die Frau ließ ihn zunächst in die Wohnung, da sie dachte, dass er Probleme habe. In der Wohnung bemerkte sie dann, dass ihr Nachbar betrunken war. Außerdem wurde er aufdringlich, weshalb sie ihn bat, zu gehen. Im weiteren Verlauf der Nacht klopfte der 55-Jährige immer wieder an der Tür der 39-Jährigen, weshalb sie schließlich die Polizei rief. Die Beamten sprachen mit dem Redwitzer in dessen Wohnung. Hierbei entdeckten sie auf dem Wohnzimmertisch eine geringe Menge Marihuana, Cannabissamen und diverse Rauschgiftutensilien. Der 55-Jährige wird sich nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. pol