Betrunken auf dem Rad

In Schlangenlinien fuhr ein 17-Jähriger am Sonntagnachmittag um 18 Uhr mit dem Fahrrad von einem Fest nach Hause. Auf seinem Heimweg beobachteten mehrere Zeugen den jungen Mann. Als er vom Fahrrad stürzte, verständigten sie die Polizei. Den Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels stieg starker Alkoholgeruch in die Nasen, weshalb sie einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem Jugendlichen durchführten. Der ergab einen Promillewert von 2,06. Den Beamten gegenüber behauptete er, das Fahrrad geschoben zu haben. Der junge Radler wurde aufgrund seiner Verletzungen ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. pol