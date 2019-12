Betrunken auf dem Heimweg

In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Beamte der Polizei Neustadt einen Ford Fiesta in Ebersdorf. Der 29-jährige Fahrer aus dem Landkreis Coburg roch nach Alkohol und verhielt sich auffällig. Ein Alkoholtest ergab 1,16 Promille, ein Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis an. Deshalb war eine Blutentnahme im Krankenhaus Neustadt erforderlich. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. pol