Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Während einer Streifenfahrt in der Straße Mainbrücke fiel Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels am frühen Freitagmorgen gegen 3.15 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der beim Anblick des Streifenwagens von seinem Rad sprang. Während der daraufhin durchgeführten Kontrolle stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte den stattlichen Wert von 1,86 Promille, woraufhin eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels angeordnet und durchgeführt wurde. Der 25-jährige Fahrradfahrer erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. pol