Betrunken am Steuer

In der Austraße hielten Beamte der Polizei Neustadt am Freitagmorgen einen Opel Vectra an. Am Steuer saß eine 47-jährige Frau aus Unterfranken. Sie roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,82 Promille. Dafür erwarten die Frau ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. pol