Betrunken am Steuer

Beamte der Polizei Neustadt kontrollierten am Mittwochvormittag am Arnoldplatz einen Hyundai einer Autovermietung. Am Steuer saß ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Coburg. Er roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte zunächst 0,86 Promille an. Ein gerichtsverwertbarer Test in der Dienststelle ergab schließlich 0,82 Promille. Dafür erwarten den Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot. pol