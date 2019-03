Betrunken am Hummer-Steuer

Mit solch einem Wagen fällt man sowieso schon auf. Beamte der Polizei Neustadt kontrollierten in der Nacht zum Freitag einen Hummer-Fahrer in der Neuensorger Straße. Der 29-jährige Mann aus dem Landkreis Sonneberg roch deutlich nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab 0,72 Promille. Dafür erwartet ihn ein Bußgeld. Außerdem wird er wegen eines Fahrverbots den Hummer erst mal stehen lassen müssen. pol