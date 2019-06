Eine 64-Jährige aus Schmölz erhielt per Post ein Mahnschreiben eines Inkassounternehmens mit der Aufforderung, 290 Euro zu bezahlen. Als Grund dafür wurde ihre angebliche Teilnahme an einem kostenpflichtigen Gewinnspiel genannt. Da die Schmölzerin jedoch nie an einem derartigen Gewinnspiel mitgemacht hatte, kam ihr der Brief verdächtig vor und sie meldete dies der Polizei.