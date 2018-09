Betrug mit Kreditkarte: Geld abgebucht

Ein 59-Jähriger erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Dienststelle der Hammelburger Polizei, nachdem seine Kreditkartendaten widerrechtlich in der Zeit von 23. bis 30. August benutzt wurde. Das Girokonto wurde mit 1168,75 Euro belastet, und eine weitere Abbuchung in Höhe von 377,29 war bereits vorgemerkt. pol