Betrug: E-Bike bezahlt, aber nie bekommen

Offensichtlich einem Betrüger aufgesessen ist eine Frau, die Mitte Oktober ein E-Bike kaufen wollte, das über ein bekanntes Internetportal angeboten wurde. Der Anbieter, ein angeblich in Spanien wohnender Mann, bot das E-Bike für 262 Euro an. Die Käuferin überwies den geforderten Betrag auf ein spanisches Konto. Der Verkäufer teilte daraufhin mit, dass der Kaufbetrag nicht bei ihm eingegangen sei. Da weder Ware geliefert noch das bereits geflossene Geld an die Käuferin zurückgingen, entschloss sich die Frau zur Anzeige. pol