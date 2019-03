Betrug: Bewährungsstrafe von 13 Monaten für 26-Jährigen

Wegen zwei Betrugsfällen kam es am Donnerstag am Kulmbacher Amtsgericht zu einer Verhandlung. Ein 26-jähriger Kulmbacher wurde zum einen beschuldigt, im März 2018 eine Wohnung bezogen zu haben, obwohl er wusste, dass er sich die Miete nicht leisten konnte.

Der Angeklagte war zu diesem Zeitpunkt arbeitslos und bezog Leistungen nach Arbeitslosengeld II, womit die Vermieterin jedoch keine Probleme hatte. Bis zum Februar 2018 hatte der Angeklagte auch ausreichend Leistungen vom Jobcenter bezogen, wie Richterin Tettmann auf Basis der vom Jobcenter bereitgestellten Unterlagen feststellte.

Im März und April jedoch seien die dem Angeklagten bewilligten Beträge nur anteilig ausbezahlt worden, weil er mehrfach Ladungen nicht wahrgenommen habe und daher Leistungskürzungen erfolgt seien.

Da er zu dem Zeitpunkt, zu dem er den Mietvertrag schloss, davon noch nichts wusste, konnte ihm keine Betrugsabsicht unterstellt werden. Die Staatsanwaltschaft sowie der Verteidiger beantragten daher, das Verfahren diesbezüglich einzustellen. Richterin Sieglinde Tettmann leistete diesem Antrag Folge.

Vater als Zeuge: keine Entlastung

Nicht eingestellt wurde jedoch das Verfahren in Bezug auf ein länger zurückliegendes Betrugsvergehen. Im Herbst 2016 hatte der Angeklagte einen Rechtsanwalt mit seiner Verteidigung in einem Strafverfahren beauftragt, wohlwissend, dass er sich die Rechtsanwaltskosten nicht leisten konnte. "Mein Vater hatte mir damals zugesagt, die Anwaltsrechnung zu begleichen", sagte er aus, was jedoch der als Zeuge geladene Vater bestritt. "Ich hatte nicht einmal gewusst, dass er einen Anwalt beauftragt hatte", sagte der Vater.

Der Angeklagte wurde in dem Verfahren wegen Körperverletzung damals zwar freigesprochen, jedoch übernahm die Staatskasse die Anwaltskosten nicht, da eine Verrechnung mit ausstehenden Bußgeldern aus früheren Verfahren erfolgt war. Somit blieb der Rechtsanwalt auf seinen Kosten sitzen.

Der Verteidiger des Angeklagten bezweifelte, ob angesichts des Freispruchs und der damit zusammenhängenden Kostenübernahme durch die Staatskasse überhaupt der Tatbestand des Betrugs gegeben sei.

Richterin Tettmann jedoch war der Ansicht: "Wenn man jemanden beauftragt und man nicht weiß, wie eine Sache ausgeht, handelt man zumindest mit bedingtem Vorsatz." Der Angeklagte sei im Hinblick auf sein Vorstrafenregister, das einschlägige Vorstrafen aufweist, im Übrigen kein absoluter Neuling, was gerichtliche Strafverfahren angeht, und er habe gewusst, dass noch Forderungen seitens der Staatskasse bestanden. "Auch wenn er freigesprochen wurde, entbindet ihn das nicht automatisch von der Bezahlung der Rechtsanwaltsgebühren", sagte die Richterin.

In Anbetracht des Vorstrafenregisters und einer Bewährungsstrafe, die 2017 gegen den Angeklagten wegen Wohnungseinbruchdiebstahls verhängt worden war, verurteilte ihn Richterin Tettmann unter Einbeziehung des letzten Urteils zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat, ausgesetzt zur Bewährung. Die Bewährungsfrist beträgt drei Jahre.

Bußgeld oder Arbeit

Des Weiteren hat der Angeklagte ein Bußgeld von 1000 Euro zu zahlen oder alternativ 100 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Tettmann zum Angeklagten: "Sie haben einen guten Bewährungsbericht, die Täuschung lag wertmäßig im unteren Bereich und die Tat ist zweieinhalb Jahre her und lag vor der letzten Verurteilung. Außerdem haben Sie seit kurzem Arbeit, daher konnte ich hier eine Bewährungsstrafe vertreten."