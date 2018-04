Betrug: Alte Masche

Mit einer alten Masche, die zurzeit wieder Verbreitung findet, versuchten Unbekannte an das Geld eines 59-jährigen Landkreisbewohners zu kommen. Er erhielt am Donnerstagmorgen ein Fax eines angeblichen Rechtsanwaltes. Sein Mandant mit gleichem Nachnamen sei verstorben und hinterlasse eine millionenschwere Erbschaft. Der Anwalt habe nun mögliche Angehörige zu ermitteln. In dem Fax wurde vorgeschlagen, den kontaktierten Mann als Erbe einzutragen und sich das Geld zu teilen. Wie die Polizei mitteilt, wurden so in der Vergangenheit große Summen an vermeintlichen Gebühren oder erforderlichen Vorauszahlungen erlangt. Die Geschichte war stets erlogen. Der 59-Jährige informierte die Polizei. pol