Betrügerischer Schlüsseldienst schlägt mehrmals in der Region zu

Das Polizeipräsidium Oberfranken warnt in der gesamten Region vor den Machenschaften betrügerischer Schlüsseldienste. Auch in Lautertal schlugen die Betrüger zu.

Alleine in den letzten Tagen kam es in Oberfranken zu insgesamt drei Fällen, in denen Schlüsseldienste die Notlage von ausgesperrten Bürgern ausnutzten und für ihre Leistungen einen immens überteuerten Preis verlangten, wie die Polizei informiert. Die oberfränkische Polizei ermittelt gegen die Täter und warnt die Bürger vor dubiosen Firmen, die auch weiterhin in Erscheinung treten könnten.



Viel Geld für wenig Leistung

Der letzte Vorfall geschah am Ostersamstag im Landkreis Coburg. In Lautertal hatte sich ein 68-jähriger Mann aus seiner Wohnung ausgesperrt. In seiner Not suchte er über das Internet nach einem Schlüsselnotdienst. Dabei stieß er auf das Angebot einer Hotline, die er auch kontaktierte. Tatsächlich wurde dem Mann auch geholfen. Nachdem jedoch der Mitarbeiter der Firma mit seiner Arbeit fertig war, verlangte der Mann von dem 68-Jährigen über 1200 Euro für die Leistung, die dazu noch minderwertig war. In diesem Fall hat die Polizeiinspektion Coburg Ermittlungen gegen die auswärtige Firma eingeleitet.



Kein Einzelfall

Das Vorgehen hat offenbar Methode. Da es sich nämlich hierbei bereits um den achten Verdachtsfall von Wucher durch Schlüsseldienste seit Jahresbeginn handelt, warnt die Polizei Oberfranken vor dieser Masche und gibt verschiedene Ratschläge. So sollten Betroffene möglichst einen ortsansässigen Anbieter aussuchen und um Hilfe bitten.

Geschickt sei es, sich schon bevor der Fall eintritt, einen seriösen Anbieter zu suchen und dessen Nummer zu speichern, beispielsweise in das Mobiltelefon. Das hilft natürlich nur, wenn das Telefon nicht auch in der Wohnung zurück gelassen wurde.

In jedem Fall sollte man sich bei Kontaktaufnahme über die Kosten informieren und einen Festpreis vereinbaren, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Bei offensichtlich überhöhten Forderungen sollen sich die Betroffenen von dem Mitarbeiter des Schlüsseldienstes nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifelsfall lieber die Polizei dazu rufen.

Sinnvoll sei es auch, einen Zweitschlüssel bei einem Bekannten oder Nachbarn aufzubewahren. red