Betrügerische Teerkolonne

Zwei Männer klingelten am Montagnachmittag an einem Anwesen in Motten und boten dem Eigentümer an, günstig seinen Hof zu teeren. Sie hätten eine größere Baustelle in der Nähe, wo Restmengen Teer zum Nulltarif zu haben wären, behaupteten sie. Sollte er einverstanden sein, würde nur der Arbeitslohn berechnet. Der Hausbesitzer ließ sich nicht auf den Deal ein, sondern rief die Polizei. Die rät bei Haustürgeschäften zu einem gesunden Misstrauen. Allzu oft nämlich werde einfach eine dünne Teerschicht ohne vorbereitende Arbeiten am Untergrund aufgebracht und dann eine maßlos überteuerte Rechnung gestellt. pol