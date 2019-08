Betrügerische Sammler

Die Polizei Forchheim hat betrügerische "Spendensammler" festgenommen. Die jungen Männer hatten am Montagmittag vor einem Verbrauchermarkt in der Bamberger Straße vorgetäuscht, für eine Behindertenorganisation sammeln zu wollen. Als sie bemerkten, dass ihre Opfer misstrauisch wurden und die Polizei verständigten, flüchteten sie in einem dunklen Audi. Geschädigte, die von diesen Sammlern angesprochen wurden oder sogar bereits Geld gezahlt und so vermeintlich gespendet haben, werden gebeten, sich zeitnah mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/70900 in Verbindung zu setzen. pol