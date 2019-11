Betrügerische Anrufer aktiv: Polizei warnt

Aktuell sind im Raum Unterfranken wieder Betrüger aktiv. Die Anrufer geben sich bei den Geschädigten meist als angebliche Polizeibeamte aus, die nach einem Einbruch in der Nachbarschaft sicherheitshalber Wertsachen oder auch Bargeld in Verwahrung nehmen möchten. Auch rufen vermeintliche Verwandte an und bitten um Hilfe bei einer finanziellen Notlage. Es ist mit weiteren Anrufen zu rechnen, informiert das Polizeiproblem Unterfranken am Donnerstag. Seit Mittwochmorgen sind bei der unterfränkischen Polizei-Einsatzzentrale bereits über 40 Mitteilungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten und sogenannten Enkeltrickbetrügern im Raum Unterfranken eingegangen. Die Betrüger versuchen dabei das Vertrauen der Geschädigten zu erlangen und sich hohe Summen Bargeld übergeben zu lassen. Im Laufe des Mittwochmorgens kam es deshalb bereits zu einer Geldübergabe durch ein Opfer an einen Abholer. Die Kripo warnt nachdrücklich vor diesen Callcenter-Betrügen. pol