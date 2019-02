"Betrügereien an Haustür und Telefon" heißt der Vortrag, zu dem der VdK am Mittwoch, 13. Februar, um 15 Uhr ins Schützenhaus einlädt. Kriminalkommissar Christian Wollinger von der Kripo Coburg geht auf die Machenschaften und Vorgehensweise dieser Betrüger ein. Zudem beantwortet der Referent Fragen. Da zurzeit vor allem ältere Menschen häufig am Telefon diesen Betrugsdelikten ausgesetzt sind, werden hier wichtige Tipps gegeben. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen. che