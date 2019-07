Betrüger locken mit Geldversprechen

Unbekannte Betrüger haben vergangenen Donnerstag und Freitag mit Geldversprechen gelockt und im Landkreis Haßberge Beute gemacht. Die Angerufenen konnten in beiden Fällen getäuscht werden und zahlten einmal 900 Euro und einmal 600 Euro.

Da die Täter vermutlich auch weiterhin aktiv sind, warnt das Polizeipräsidium Unterfranken vor der Betrugsmasche.

Ende letzter Woche wurden bei der Kripo Würzburg und der Kripo Schweinfurt zwei Fälle aus der Region bekannt. Ein Bewohner aus Zell (bei Würzburg) und eine ältere Frau aus Königsberg erhielten per Anruf die Nachricht über einen Geldgewinn im höheren fünfstelligen Bereich. Um den Betrag zu erhalten, müssten die Angerufenen aber mit einer vergleichsweise geringen Summe in Vorkasse gehen, damit alle nötigen Kosten gedeckt sind. Diese "Gebühr" wurde telefonisch in Form von Gutschein-Codes von "Apple" und "Steam" übergeben. Diese gelten als übergeben, sobald die Täter die Zahlen- bzw. Ziffernabfolge besitzen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät: Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten!

Gutschein-Codes sind wie Bargeld zu behandeln. Diese sind auch ohne die Gutscheinkarte gültig! Übermitteln Sie diese nie am Telefon!

? Geben Sie niemals persönliche Infos weiter: keine Rufnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder ähnliches.

? Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück!

Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich jederzeit an die örtlich zuständige Polizeidienststelle. red