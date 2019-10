Betrüger haut einen Rentner übers Ohr

Einem unbekannten Betrüger gelang es am Montagmittag bei einem Haustürgeschäft, wertlosen Unrat zu verkaufen. Bei einem Rentner in Poppendorf stellte sich der Mann in Anzug und Krawatte vor und bot ein Topf-Set sowie drei Messer-Sets an. Der Verkäufer verlangte letztlich 220 Euro für die Waren. Erst als sich der Betrüger bereits mit seinem Fahrzeug entfernt hatte, stellte der Geschädigte fest, dass weder der Topf noch die Messer zu gebrauchen sind.

Der Verkäufer wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, kräftig, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Hose und ein weißes Hemd mit Krawatte. Der Mann schien sehr gepflegt und wirkte seriös.

Der Täter entfernte sich mit einem grauen beziehungsweise silberfarbenen Pkw mit der Ortskennung SHG (Schaumburg) als Kennzeichen. Wo ist der Mann noch aufgetreten? Hinweise erbittet die Bamberger Landkreispolizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310.

Es kommt immer wieder vor, dass betrügerische Verkäufer und falsche Handwerker an der Haustür erfolgreich sind. Im Landkreis Bamberg traten sie bereits als Schlüsseldienste, Messerverkäufer, Schmuckverkäufer, Antiquitätenankäufer, Rohrreiniger und Dachrinnenreiniger auf oder boten Pflasterarbeiten an.

Die Polizei warnt vor Geschäften an der Haustür und gibt folgende Ratschläge:

? Holen Sie sich immer eine Vertrauensperson (zum Beispiel Nachbarn) hinzu,

? Kaufen Sie keine Waren von Ihnen unbekannten Personen an der Haustür.

? Lassen Sie keine Personen in Ihr Haus, die Sie nicht kennen, oder Handwerker, die Sie nicht zu sich bestellt haben.

? Lassen Sie sich nicht vom äußeren Schein einer Person täuschen.

? Bleiben Sie fremden Personen gegenüber misstrauisch.

? Unterschreiben Sie nichts, was Sie von unbekannten Firmen oder Personen angeboten bekommen.

? Prüfen Sie Handwerker oder Dienstleister, die im Namen bekannter Firmen unangemeldet vor der Haustür stehen. Rufen Sie die entsprechende Firma an und erkundigen Sie sich, nötigenfalls über die Polizei unter der Telefonnummer110.

? Bezahlen Sie keinesfalls mit Bargeld an der Haustür.

? Bei aufdringlichen Werbern oder Verkäufern holen Sie eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn hinzu, nötigenfalls rufen Sie die Polizei (110). pol