Betrüger ergaunert mehrere Gutscheine

Ein unbekannter Täter rief am Mittwochmittag, gegen 13.20 Uhr, in einem Tabakgeschäft an. Der geschickt agierende Täter gab vor, dass er von der Gutscheinzentrale ist und gewisse Gutscheinkarten nicht mehr vertrieben werden dürfen. So ließ er sich mehrere Gutscheincodes im Gesamtwert von über 1000 Euro übermitteln, berichtet die Polizei. pol