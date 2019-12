Betrüger erfolgreich

Nicht zum ersten Mal ist es Betrügern gelungen, mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" an das Geld einer Seniorin zu gelangen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Erneut warnt die oberfränkische Polizei vor der Vorgehensweise der dreisten Täter.

Der angebliche Polizeibeamte rief am vergangenen Mittwochvormittag das erste Mal bei der betagten Dame in der Martin-Luther-Straße in Bamberg an. Es gelang dem Unbekannten mit einer glaubhaften Geschichte und der Behauptung, dass das Ersparte der Seniorin auf der Bank nicht mehr sicher sei, sie bereits kurz darauf zur Abhebung eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages zu bewegen.

Am nächsten Tag und nach weiteren Telefongesprächen mit dem vermeintlichen Polizisten holte die Frau nochmals Geld bei einer Bankfiliale. Der Mann kündigte dann einen "Kollegen" an, der am Donnerstag um 15.30 Uhr die Geldsumme abholen und auch ein zuvor vereinbartes Kennwort nennen würde. Zur vorgegebenen Zeit verließ die Bambergerin dann ihre Wohnung. Auf der Straße übergab sie das gesamte Geld in einer Fototasche einem Mann, der ihr das Kennwort nannte und auf den das Aussehen passte, das ihr der Anrufer noch beschrieben hatte.

Der Unbekannte ging anschließend in Richtung Kirche davon. Erst am Abend wurde der Seniorin bewusst, dass sie Opfer von Betrügern geworden war. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in diesem Fall sowie in mehreren weiteren Betrugsdelikten, die sich ebenfalls in den vergangenen Tagen in ihrem Zuständigkeitsbereich ereignet haben, jedoch im Versuchsstadium geblieben sind.

Täterbeschreibung

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, geschätzte 170 Zentimeter groß und schlank, dunkler Vollbart, gepflegte Erscheinung, bekleidet mit dunkler Jeans, blau-grauem, knielangen Stoffmantel und grauer Wollmütze, eventuell osteuropäischer Herkunft.

Die Ermittler fragen:

- Wer hat am Donnerstagnachmittag in der Martin-Luther-Straße einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung passt?

- Wem ist in diesem Bereich ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen?

- Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Betrug stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 entgegen. red