Betrüger am Telefon

Erneut haben dreiste Telefonbetrüger am Dienstag versucht, einen Senior zu betrügen. Die Anruferin gab sich als Mitarbeiterin der Berliner Staatsbank aus. Für einen vermeintlichen Geldgewinn sollte der ältere Mann in Vorkasse gehen. Er wurde hierzu aufgefordert, 100 Euro per Moneygram in Schweinfurt mit angegebener Adresse einzuzahlen. Der 72-Jährige zeigte sich skeptisch und verständigte die Polizei. pol