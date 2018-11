Betriebswirtschaft kompakt

Täglich wird von Führungskräften verlangt, Entscheidungen zu treffen, die sowohl kurz- als auch langfristig den Unternehmenserfolg beeinflussen. In diesem Seminar wird den Teilnehmern praxisnah und komprimiert das aktuelle betriebswirtschaftliche Wissen vermittelt. Die Kursteilnehmer erlernen unter anderem, eine Bilanz zu lesen, Marktentscheidungen anhand von Praxisbeispielen zu treffen oder über eine Finanzierung richtig zu entscheiden und so Chancen und Risiken für das Unternehmen zu erkennen. Das Seminar findet am Samstag, 24. November, von 9 bis 16.15 Uhr im Kolping-Bildungswerk, Wilhelmsplatz 3 in Bamberg, statt. Anmeldung und weitere Informationen unter der Rufnummer 0951/519470. red