Betriebsunfall mit einer Kreissäge

Am Mittwoch ist es in Eckenhaid (Kreis Erlangen-Höchstadt) zu einem Betriebsunfall auf einer Baustelle gekommen. Ein 49-jähriger Beschäftigter einer regionalen Baufirma war dabei, eine Holzbrett mithilfe einer Kreissäge zuzuschneiden. Aus bislang unbekannten Gründen kam er mit der rechten Hand in das laufende Sägeblatt und erlitt einen tiefen Schnitt. Durch einen eilends bestellten Rettungswagen wurde der 49-Jährige in die Chirurgie Erlangen gebracht, wo ihn Spezialisten einer Notoperation unterzogen, um die verletzte Hand zu retten.