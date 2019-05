Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Beamte der Polizeiinspektion Forchheim am Donnerstagmittag eine 21-jährige Zweiradfahrerin in der Bamberger Straße in Forchheim kontrolliert. Hier stellten die Beamten fest, dass an dem Motorrad etliche technische Veränderungen vorgenommen wurden. Hierbei ist die Betriebserlaubnis erloschen und die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.