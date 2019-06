Die Unabhängigen Bürger Redwitz (UBR) laden für Montag, 3. Juni, um 20 Uhr zur öffentlichen Fraktionssitzung in den "Bürgertreff Altes Café" in Redwitz ein. Es werden die Themen der Gemeinderatssitzung vom darauffolgenden Mittwoch besprochen. Vorab besichtigen die UBR die Firma HaRei-Mechanic in Redwitz. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in der Dr.-Ludwig-Vierling-Straße 3. red